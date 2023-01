EXPOSITION DE DANSE NEOCLASSIQUE Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

EXPOSITION DE DANSE NEOCLASSIQUE Saint-Michel-Chef-Chef, 19 janvier 2023

2023-01-19 – 2023-01-19 Saint-Michel-Chef-Chef

Loire-Atlantique La Médiathèque de St Michel vous invite à découvrir l’exposition sur la danse néoclassique préparée par l’association Musique et Danse en Loire-Atlantique.

De quoi créer peut-être quelques vocations? mediatheque@stmichelchefchef.fr +33 2 40 27 86 30 http://www.stmichelchefchef.fr/ Saint-Michel-Chef-Chef

