Pierrevert Pierrevert Alpes-de-Haute-Provence, Pierrevert Exposition de Daniella Campirano “Raices” et Simone Taluneta Pierrevert Pierrevert Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Pierrevert

Exposition de Daniella Campirano “Raices” et Simone Taluneta Pierrevert, 29 octobre 2021, Pierrevert. Exposition de Daniella Campirano “Raices” et Simone Taluneta 2021-10-29 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-02 18:00:00 18:00:00 Association La Voûte Médiévale de Pierrevert / La Voûte des Arts, Patrimoine et Culture à Pierrevert 10 rue Aillaud

Pierrevert Alpes de Haute-Provence Pierrevert Daniella Campirano : Raices (Racines), une vision mexicaine de la vie et de la mort, peintures, sculptures et installations. joffrin.emmanuel@gmail.com dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Pierrevert Autres Lieu Pierrevert Adresse Association La Voûte Médiévale de Pierrevert / La Voûte des Arts, Patrimoine et Culture à Pierrevert 10 rue Aillaud Ville Pierrevert lieuville 43.81225#5.74919