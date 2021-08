Exposition de Daniel Pague Chauffailles, 11 septembre 2021, Chauffailles.

Exposition de Daniel Pague 2021-09-11 14:00:00 – 2021-10-21 17:30:00 Espace Culturel du Brionnais 2ter rue Gambetta

Chauffailles Saône-et-Loire

Artiste peintre, Daniel Pague présente ses dernières œuvres. Après cinquante-deux ans de pratique et l’apprentissage de la peinture dès l’âge de seize ans à Lyon, il a déjà exposé en France, en Suisse, ou encore aux Etats-Unis, et a ainsi créé plus de 248 peintures.

Vernissage : jeudi5 novembre de 18h à 20h

+33 3 85 26 44 22 http://www.chauffailles.fr/espace-culturel-du-brionnais.html

