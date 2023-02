Exposition de Daniel Le Doudic Salle des Régates Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition de Daniel Le Doudic Salle des Régates, 17 avril 2023, Pléneuf-Val-André . Exposition de Daniel Le Doudic Promenade de la Digue Salle des Régates Pléneuf-Val-André Cotes-d’Armor Salle des Régates Promenade de la Digue

2023-04-17 10:00:00 – 2023-04-23 18:00:00

Salle des Régates Promenade de la Digue

Pléneuf-Val-André

Cotes-d’Armor « Empreintes sur l’estran », photographie

Daniel Le Doudic arpente régulièrement les plages du littoral breton et de la côte aquitaine en quête d’empreintes laissées par les mouvements de l’eau sur le sable. Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Pléneuf-Val-André Cotes-d'Armor Salle des Régates Promenade de la Digue Ville Pléneuf-Val-André lieuville Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Departement Cotes-d'Armor

Exposition de Daniel Le Doudic Salle des Régates 2023-04-17 was last modified: by Exposition de Daniel Le Doudic Salle des Régates Pléneuf-Val-André 17 avril 2023 Côtes-d’Armor Promenade de la digue Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Cotes-d'Armor