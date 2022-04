Exposition de Daniel Gauthier Pléneuf-Val-André, 30 mai 2022, Pléneuf-Val-André.

Exposition de Daniel Gauthier Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2022-05-30 10:00:00 – 2022-06-06 19:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Photographie

Photographe de métier et de passion, Daniel Gauthier met en valeur des images de reflets, d’ombres, de cordages, de ciels, de mannequins de vitrines. L’originalité de son travail tient dans la ressemblance de ses photos avec le travail impressionniste ou contemporaine. Ses créations sont le plus souvent axées sur ce qu’on ne voit pas, qu’on ne voit plus, parce qu’on ne s’attarde plus et qu’on est trop souvent pressés d’arriver à destination, mais quelle destination ?

flash-pro7@orange.fr +33 6 60 92 98 66

Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

