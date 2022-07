Exposition de Daniel Boursin et Karine Potier Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne EUR La Galerie Garozarts reçoit les expositions de Daniel Boursin et Karine Potier – Peinture.

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h/16h-19h.

