Une exposition de l’artiste Cyril Hatt est visible tout le weekend (9h30-12h30 / 14h-18h), dans les deux locaux en face de l’abbatiale. Venez découvrir cette exposition qui donne à voir un ensemble d’œuvres en trois dimensions, à la croisée de la photographie, du collage et de la sculpture, qui questionnent notre perception, comme autant d’images éphémères. Des visites flash sont également proposées samedi et dimanche, à 11h30, 14h et 16h30. Durée : 15min. Rdv devant l’espace d’exposition, place de la République.

Découvrez l'exposition d'art contemporain intitulée "Mythologie Éphémère". Espace d'exposition 3 et 7 place de la République, 30800 Saint-Gilles

