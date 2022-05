Exposition « De culture et d’art » à Montoire-sur-le Loir

2022-05-14 09:30:00 – 2022-06-11 13:00:00 Exposition « De culture et d’art » à Montoire-sur-le Loir. Ouverture de l’exposition avec démonstration de sculpture par Isabelle Saillard. Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque. mediatheque.montoire@catv41.fr +33 2 54 72 72 60 Exposition « De culture et d’art » à Montoire-sur-le Loir. Ouverture de l’exposition avec démonstration de sculpture par Isabelle Saillard. CATV dernière mise à jour : 2022-04-29 par

