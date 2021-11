Forbach Forbach Forbach, Moselle EXPOSITION DE CRÈCHES – FESTIVAL DE L’AVENT Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

2021-12-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-11 18:00:00 18:00:00

Forbach Moselle L’univers magique des crèches, proposé par l’église protestante de Forbach et l’AMOFOR, à l’église protestante de Forbach de 14h à 18h. Entrée libre. Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. Forbach

