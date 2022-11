Exposition de crèches Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Nièvre

Exposition de crèches Donzy, 3 décembre 2022, Donzy. Exposition de crèches

Boulevard d’Osmond Maison des associations Donzy Nièvre Maison des associations Boulevard d’Osmond

2022-12-03 – 2022-12-19

Maison des associations Boulevard d’Osmond

Donzy

Nièvre Donzy EUR 0 0 Rendez-vous les week-end du 3 et 4, du 10 et 11, du 17 et 18 et le 19, pour cette 18ème exposition de crèches, à la maison des associations. Ouvert de 10h à 18h. Organisé par le comité des foires et la communauté paroissiale. +33 3 86 39 30 28 https://www.donzy.fr/agenda/18eme-expo-creche/ Maison des associations Boulevard d’Osmond Donzy

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Donzy, Nièvre Autres Lieu Donzy Adresse Donzy Nièvre Maison des associations Boulevard d'Osmond Ville Donzy lieuville Maison des associations Boulevard d'Osmond Donzy Departement Nièvre

Donzy Donzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donzy/

Exposition de crèches Donzy 2022-12-03 was last modified: by Exposition de crèches Donzy Donzy 3 décembre 2022 Boulevard d'Osmond Maison des Associations Donzy Nièvre Donzy nièvre

Donzy Nièvre