Haut-Rhin 27 crèches artisanales, traditionnelles ou très contemporaines, sont réparties dans le chœur et la nef. Le Temple (350 kg) est coiffé d’un dôme illuminé de l’intérieur, au bout d’un « chemin des prophètes » avec des icônes illustrant 1 000 ans d’annonciations. Le « Cantique de Zacharie » voisine avec l’étable, des crèches du Pérou, de Madagascar, d’Écosse, une crèche… abri bus, une autre marcaire, un ange majestueux. Découvrez 27 crèches artisanales, traditionnelles ou très contemporaines réparties dans le chœur et la nef. Le « Cantique de Zacharie » voisine avec l’étable, des crèches du Pérou, de Madagascar, d’Écosse, une crèche… abri bus, une autre marcaire, un ange majestueux. +33 3 89 77 32 40 Munster

