Embrun Embrun Embrun, Hautes-Alpes Exposition de créations textiles Embrun Embrun Catégories d’évènement: Embrun

Hautes-Alpes

Exposition de créations textiles Embrun, 27 novembre 2021, Embrun. Exposition de créations textiles Entrée place Dongois 15, rue du centre Embrun

2021-11-27 – 2021-12-30 Entrée place Dongois 15, rue du centre

Embrun Hautes-Alpes Embrun Catherine Riffaud présente des créations textiles, utiles dans notre vie quotidienne. Toute l’originalité de son travail réside dans le choix des couleurs et des matières. asso.tissages05@gmail.com +33 6 12 56 20 18 Entrée place Dongois 15, rue du centre Embrun

dernière mise à jour : 2021-11-22 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon

Détails Catégories d’évènement: Embrun, Hautes-Alpes Autres Lieu Embrun Adresse Entrée place Dongois 15, rue du centre Ville Embrun lieuville Entrée place Dongois 15, rue du centre Embrun