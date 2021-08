Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Exposition de créations photographiques de JFP Pic Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Exposition de créations photographiques de JFP Pic Nogent-le-Rotrou, 20 août 2021, Nogent-le-Rotrou. Exposition de créations photographiques de JFP Pic 2021-08-20 – 2021-09-04

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture d’une galerie d’art indépendante dans le centre-ville de Nogent-le-Rotrou, dédiée à la photo, l’art numérique et la peinture principalement, pour les artistes du Perche et d’ailleurs.

Du 20 août au 4 septembre, une toute première exposition de créations photographiques de JFP Pic sera proposée dans cette galerie.
+33 6 08 66 62 18

Catégories d'évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou
Lieu Nogent-le-Rotrou