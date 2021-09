Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers Exposition de créations métalliques insolites – René le Roux Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Ancien instituteur-directeur d’école dans le Loiret , Monsieur René le Roux s’oriente maintenant vers des activités plus personnelles, à dominante artistique. Il a commencé sa nouvelle activité en donnant une nouvelle vie à des outils métalliques anciens sous forme de ”bestioles” inconnues du règne animal mais propres à solliciter l’imaginaire. Puis son style a évolué en imaginant et en créant des personnages insolites entourés de créatures inclassables, toujours réalisés à partir de vieux outils. L’exposition est visible pendant les jours et horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T17:30:00;2021-10-05T09:30:00 2021-10-05T12:30:00;2021-10-05T13:30:00 2021-10-05T17:30:00;2021-10-06T09:30:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T17:30:00;2021-10-07T09:30:00 2021-10-07T12:30:00;2021-10-07T13:30:00 2021-10-07T17:30:00;2021-10-08T09:30:00 2021-10-08T12:30:00;2021-10-08T13:30:00 2021-10-08T17:30:00;2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-09T13:30:00 2021-10-09T17:30:00;2021-10-12T09:30:00 2021-10-12T12:30:00;2021-10-12T13:30:00 2021-10-12T17:30:00;2021-10-13T09:30:00 2021-10-13T12:30:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T17:30:00;2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T12:30:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T17:30:00;2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T12:30:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T17:30:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-19T09:30:00 2021-10-19T12:30:00;2021-10-19T13:30:00 2021-10-19T17:30:00;2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T12:30:00;2021-10-20T13:30:00 2021-10-20T17:30:00;2021-10-21T09:30:00 2021-10-21T12:30:00;2021-10-21T13:30:00 2021-10-21T17:30:00;2021-10-22T09:30:00 2021-10-22T12:30:00;2021-10-22T13:30:00 2021-10-22T17:30:00;2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T12:30:00;2021-10-23T13:30:00 2021-10-23T17:30:00;2021-10-26T09:30:00 2021-10-26T12:30:00;2021-10-26T13:30:00 2021-10-26T17:30:00;2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T12:30:00;2021-10-27T13:30:00 2021-10-27T17:30:00;2021-10-28T09:30:00 2021-10-28T12:30:00;2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T17:30:00;2021-10-29T09:30:00 2021-10-29T12:30:00;2021-10-29T13:30:00 2021-10-29T17:30:00

