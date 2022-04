EXPOSITION DE CRÉATIONS EN PORCELAINE, VERRE ET PAPIER Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

EXPOSITION DE CRÉATIONS EN PORCELAINE, VERRE ET PAPIER Palavas-les-Flots, 7 juillet 2022, Palavas-les-Flots. EXPOSITION DE CRÉATIONS EN PORCELAINE, VERRE ET PAPIER Palavas-les-Flots

2022-07-07 – 2022-07-13

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots 11h-23h Exposition de créations en porcelaine, verre et papier de Marynoelle Costa, Patricia Saillard et Véronique Esquere Galerie Gustave Courbet Entrée libre Infos : 0624701680 ou marynoellecosta@gmail.com 11h-23h Exposition de créations en porcelaine, verre et papier de Marynoelle Costa, Patricia Saillard et Véronique Esquere Galerie Gustave Courbet Entrée libre Infos : 0624701680 ou marynoellecosta@gmail.com marynoellecosta@gmail.com +33 6 24 70 16 80 11h-23h Exposition de créations en porcelaine, verre et papier de Marynoelle Costa, Patricia Saillard et Véronique Esquere Galerie Gustave Courbet Entrée libre Infos : 0624701680 ou marynoellecosta@gmail.com Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-03-29 par OT PALAVAS-LES-FLOTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

EXPOSITION DE CRÉATIONS EN PORCELAINE, VERRE ET PAPIER Palavas-les-Flots 2022-07-07 was last modified: by EXPOSITION DE CRÉATIONS EN PORCELAINE, VERRE ET PAPIER Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 7 juillet 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault