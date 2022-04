EXPOSITION DE CREATIONS AVEC SAP’MANIE, 30 mai 2022, .

EXPOSITION DE CREATIONS AVEC SAP’MANIE

2022-05-30 – 2022-05-30

SAP’MANIE vous propose des pièces sur mesure et personnalisées en fonction de vos envies, de votre goût. Alliance de matières, de formes et de couleurs, vous trouverez sans nul doute votre bonheur parmi une myriade d’étoffes et de modèles pensés et confectionnés par cette toute jeune créatrice.

C’est en 2014 que Céline Dautais donne vie à SAP’MANIE, fruit d’une passion pour la création de vêtements et d’un projet longuement réfléchi autour de la couture et du tricot.



