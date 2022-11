Exposition de créateurs de mode et concert à Îlot sauvage Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres « Under the moon »… Un événement organisé par Pierre Pinelli (Emara Studio), créateur Niortais de mode. Rassemblement de créateurs de mode à l’îlot sauvage. Parmi eux :

– Emara Studio

– Saveurs de fleurs

– Manon Gautier

– Atome

– Blarmy

