Exposition de créateurs Chalon-sur-Saône, mardi 12 mars 2024.

2 artisans locaux se réunissent pour présenter leurs créations

Boilthazar, avec ses boites et coffrets en bois massifs locaux

Créas d’arts et d’ailleurs, avec ses bijoux ethniques en micro-macramé, et ses objets déco en macramé EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-17

1 rue du Chatelet

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mariecge031160@gmail.com

