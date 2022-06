Exposition de costumes traditionnels bretons et de vêtements liturgiques dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Châteaulin Châteaulin Catégories d’évènement: 29150

Exposition de costumes traditionnels bretons et de vêtements liturgiques dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Châteaulin, 17 septembre 2022, Châteaulin.

2022-09-17 – 2022-09-18

Châteaulin 29150 Exposition de costumes traditionnels bretons de Basse Bretagne et de vêtements liturgiques. Animation broderie.

Le samedi 17 septembre de 14h à 18h et le dimanche 18 septembre de 10h à 18h Exposition de costumes traditionnels bretons de Basse Bretagne et de vêtements liturgiques. Animation broderie.

Le samedi 17 septembre de 14h à 18h et le dimanche 18 septembre de 10h à 18h

