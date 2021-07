Lectoure Musée archéologique Gers, Lectoure Exposition de costumes Musée archéologique Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Lectoure

Exposition de costumes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le Musée archéologique de Lectoure est installé dans l’actuelle mairie, ancien évêché vendu en tant que bien national en 1792, puis l’édifice a reçu plusieurs affectations successives. Le 18 brumaire an IX (9 novembre 1800), le palais est acheté par le général Jean Lannes (1769-1809), futur maréchal d’empire, favori de Napoléon 1er, héros national et enfant de Lectoure. Cette résidence est donnée par la suite à la ville par sa seconde épouse. L’ancienne maison du Maréchal Lannes est Maison des illustres (ministère de la Culture). Un grand portrait du Maréchal Lannes trône dans l’escalier qui mène à la salle des Illustres datant du XIXe siècle.

Protocole sanitaire en vigueur : pass sanitaire, masque, nettoyage des mains et respect de la distanciation

Tout le week-end, présentation de costumes du 1er Empire (salle des Illustres ou salle des pas perdus) dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon (sous réserve). Musée archéologique Hôtel de ville, place du Général de Gaulle, 32700, Lectoure Lectoure Gers

2021-09-18 et 2021-09-19, 10:00-12:00 et 14:00-18:00

