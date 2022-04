Exposition de costumes médiévaux Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine Catégories d’évènement: Drôme

Rochefort-en-Valdaine

Exposition de costumes médiévaux Rochefort-en-Valdaine, 2 août 2022, Rochefort-en-Valdaine. Exposition de costumes médiévaux impasse de chambaud Dans le donjon du château Rochefort-en-Valdaine

2022-08-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-04 19:00:00 19:00:00 impasse de chambaud Dans le donjon du château

Rochefort-en-Valdaine Drôme Rochefort-en-Valdaine Présentation de costumes d’une garde robe médiévale. acroch@orange.fr http://acroch.asso-web.com/ impasse de chambaud Dans le donjon du château Rochefort-en-Valdaine

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Rochefort-en-Valdaine Autres Lieu Rochefort-en-Valdaine Adresse impasse de chambaud Dans le donjon du château Ville Rochefort-en-Valdaine lieuville impasse de chambaud Dans le donjon du château Rochefort-en-Valdaine Departement Drôme

Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort-en-valdaine/

Exposition de costumes médiévaux Rochefort-en-Valdaine 2022-08-02 was last modified: by Exposition de costumes médiévaux Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine 2 août 2022 Drôme Rochefort-en-Valdaine

Rochefort-en-Valdaine Drôme