Cette exposition présente différentes modes vestimentaires portées entre Josselin et Marzan, sur une période allant de la fin du XIXème au milieu du XXème. Gilles David se présent ce lundi 30 août à 20h et ce vendredi 3 septembre à 20h pour vous proposer une visite commentée de l’exposition : l’occasion de découvrir les “petites histoires” liées à ces costumes, issue d’une collecte engagée depuis de nombreuses années. Il sera également présent toute la journée du dimanche 19 septembre. La passion et l’intérêt que voue Gilles David aux costumes ne datent pas d’hier. Séraphine et Joséphine, ses deux grands-mères, portaient souvent le costume breton, se souvient-il. Mais il ne lui restait pas de vêtements, juste quelques accessoires. Alors, pour le souvenir et pour la transmission, Gilles se met à la recherche de costumes traditionnels. C’est grâce à cette collection faite de trouvailles, d’achats et de dons que la Maison du costume breton a vu le jour. Présente à Sérent (Morbihan) depuis 27 ans, la Maison du costume breton a définitivement fermé ses portes, le 31 août 2019, faute d’un accord trouvé entre la municipalité, l’association du Cercle celtique des Landes de Lanvaux, gestionnaire du site et le propriétaire de la collection, Gilles David. Au total, il y avait environ 350 à 400 pièces exposées, avec environ 100 costumes sur mannequin, ce qui représente 10 à 15 % de la collection personnelle de Gilles David, qu’il estime à 3 500 – 4 000 pièce de costumes. L’exposition “Au fil des modes en Vannetais-Gallo” accueilli par le Musée de la Vilaine maritime est donc une petite fenêtre de patrimoine que vous invite à découvrir Gilles David.

Le Musée de la Vilaine Maritime, à La Roche-Bernard, accueille jusqu’au week-end des journées du patrimoine, une exposition de costumes bretons, de la collection privée de Gilles David.

Musée de la Vilaine Maritime 6 rue du Ruicard 56130 La Roche-Bernard La Roche-Bernard Morbihan



2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T12:00:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T12:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T12:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00