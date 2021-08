Exposition de Corinne Larzillière au Musée de la Métallurgie Musée de la métallurgie ardennaise, 4 septembre 2021, Bogny-sur-Meuse.

du samedi 4 septembre au vendredi 1 octobre à Musée de la métallurgie ardennaise

Originaire des Ardennes, Corinne Larzillière vie et travaille à Nouzonville. Elle découvre la peinture grâce à une amie. Après avoir travaillé différentes techniques à l’huile, elle décide de voler de ses propres ailes et ne plus faire de copie. L’acrylique était pour elle une évidence ; elle aime travailler la matière et les effets ! Finis pour elle les natures mortes et vieilles pierres, elle est définitivement attirée par la couleur ! Elle commence par un style d’art naïf et finit par faire abstraction des formes. Résolument moderne et abstrait ses tableaux représentent son énergie et sa bonne humeur.

entrée libre pour l’exposition, possibilité de visiter le musée

