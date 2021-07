Clécy Clécy Calvados, Clécy Exposition de constructions en briques LEGO Clécy Clécy Catégories d’évènement: Calvados

Clécy

Exposition de constructions en briques LEGO Clécy, 7 août 2021-7 août 2021, Clécy. Exposition de constructions en briques LEGO 2021-08-07 10:00:00 – 2021-08-08 19:00:00

Clécy Calvados Exposition de dioramas en briques LEGO sur différents thèmes : Star war, super héro, médiéval, Lego technic avec une grue de 4 mètres, des bâtiments parisiens, la place du tripot de Clécy et ses commerces. 10H-19H le samedi, 1H-18H le dimanche Exposition de dioramas en briques LEGO sur différents thèmes : Star war, super héro, médiéval, Lego technic avec une grue de 4 mètres, des bâtiments parisiens, la place du tripot de Clécy et ses commerces. 10H-19H le samedi, 1H-18H le dimanche louvetln@orange.fr +33 6 89 38 81 32 Exposition de dioramas en briques LEGO sur différents thèmes : Star war, super héro, médiéval, Lego technic avec une grue de 4 mètres, des bâtiments parisiens, la place du tripot de Clécy et ses commerces. 10H-19H le samedi, 1H-18H le dimanche dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Clécy Étiquettes évènement : Autres Lieu Clécy Adresse Ville Clécy lieuville 48.91712#-0.48263