2022-06-11 07:30:00 – 2022-06-11

Saint-Quentin Aisne Le Festival Les Elyziks nous invite pour une exposition de Combi uniquement!

T1 / T2 / T3

GRATUIT mais pré-inscription OBLIGATOIRE : crazy.charly.combi@gmail.com

2 scènes

13 concerts

Marché artisanal

Restauration / Buvette

Espace jeux pour enfants

Arrivée jusqu’à 10H MAXIMUM

Interdiction de rouler de 10H à 18H pour des raisons de sécurité!

