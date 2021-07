EXPOSITION DE COLLAGES « UN MONDE HEUREUX » Fresnay-sur-Sarthe, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Fresnay-sur-Sarthe.

EXPOSITION DE COLLAGES « UN MONDE HEUREUX » 2021-07-09 – 2021-08-05 Salle Georges Durand, Parc du Château Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

« Un monde heureux », c’est la rencontre de deux agitateurs d’images, poussés par le besoin de partager. C’est un portrait critique, tantôt éhonté, tantôt effronté, mais bienveillant sur notre société et le monde qui nous entoure. Compositions répondant à une histoire ou simple jeu visuel, il s’agit d’un regard souvent ironique sur la pluralité de facettes d’une réalité sociale en mutation. Poésie du clair-obscur, porteuse de simplicité et d’excentricité. Instantané contemporain et subjectif d’un monde complexe où l’amour perdure, à un carrefour d’identités aussi nombreuses que singulières. En définitive, une aventure en rêves et en cauchemars qui constitue aussi un théâtre d’affirmation de doléances et de revendications.

Salle Georges Durand dans le Parc du Château. Entrée libre.

Visible du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Découvrez l’univers de Miky Alonso et Nôar !

ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr +33 2 43 33 28 04

