La Forest-Landerneau Finistère La Forest-Landerneau Exposition de Mr Claude Prigent, peintre d’aquarelle et de pastel, surtout des paysages marins ainsi que de Mr Philippe Morvan, sculpteur. adjointe-maire-benoit.marilyne@laforest.bzh +33 6 56 85 14 65 Exposition de Mr Claude Prigent, peintre d’aquarelle et de pastel, surtout des paysages marins ainsi que de Mr Philippe Morvan, sculpteur. Salle Taliesin Mairie – Bourg La Forest-Landerneau

