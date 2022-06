Exposition de Claude Jamain

Exposition de Claude Jamain, 4 juillet 2022, . Exposition de Claude Jamain

2022-07-04 10:00:00 – 2022-07-10 19:00:00 Marionnettes du monde

Ancien élève de Alain Recoing, à l’école de Marionnettiste de Paris, Claude Jamain s’est spécialisé depuis de nombreuses années dans la manipulation, la fabrication et la conception de spectacles de marionnettes. Dans ce cadre, il présente sa collection issue de nombreux pays et cultures différents. cjamain@neuf.fr +33 6 02 38 86 27 Marionnettes du monde

