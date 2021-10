Exposition de Claire de Chavagnac-Brugnon Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 1 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 1 décembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Vernissage | Exposition du 29/11 au 17/12/2021

Née à Lannion en 1950. Elle suit des études d’architecture et design avant d’intégrer les Beaux-arts et les cours de la ville de Paris. Après avoir travaillé aux opéras de Paris, elle ouvre en 1993 une section de décor peint et décor éphémère à l’école des arts appliqués AFEDAP (Paris). Depuis 1996, l’artiste a ouvert son propre atelier.

La découverte du travail de Claude Lagoutte, son rapport au paysage, aux voyages comme apprentissage furent un écho à mes préoccupations, mon mode de recherche. Retenir, trier, organiser, transcender. Trouver la trame, la respiration – rapidement dans les carnets telles des gammes, après une lente introspection sur la toile – constitue le corps de mon action. Garder la trace d’un espace singulier et sensible nécessite souvent maturation et nombreuses recherches avant l’élaboration de l’œuvre aux moyens de gestes simples . Simon Hantaï et Pierre Soulages dans la sobriété de leur pratique, Agnès Martin au travail sensible d’une rigoureuse discrétion, Robert Motherwell des années 70, Mark Rothko, ou encore Peter Zumthor dans son travail photographique, Sam Francis – l’écart de ses aquarelles, le travail du vide – et tant d’autres m’ont nourrie à différents niveaux de mes réflexions.

“Mon travail trouve sa source dans ma relation au monde avec pour préoccupation d’en organiser la trace mémorielle et sensorielle. D’abord retenir des fragments du temps, garder la conscience de leur écoulement, voyager dans la mémoire des espaces traversés; Ensuite transcrire au moyen de signes simples et vibrants.

Comme toujours dans ma démarche, j’évite la narration au profit d’une évocation sensorielle ayant pour départ la mémoire d’un espace, d’un moment particulier comme une certaine lumière ou brume, pesanteur ou légèreté.

Pour plus de clarté il faut éliminer, c’est à dire renoncer, économiser gestes et matière sur la toile, chercher la juste vibration. Je m’y applique avec modestie.”

Vernissage-Rencontre avec l'artiste le 01/12/2021 à 19h00.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr

Crédit JL Petit http://clairedechavagnac.com/bio/