Exposition de Christophe Rouxel Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 11 novembre 2024.

Exposition de Christophe Rouxel Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Professionnel dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de la conservation de la biodiversité, Christophe Rouxel pratique également la photographie animalière et naturaliste. Il propose ici d’explorer l’avifaune migratrice et sédentaire du fond de Baie de Saint-Brieuc en saison hivernale. Une plongée sensible et poétique en pleine nature riche d’émotions et de connaissances. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-11

fin : 2024-11-17

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

