Pyrénées-Atlantiques Urrugne EUR 0 0 Chaque femme tout au long du chemin de sa vie garde un journal, que ce soit mental ou écrit. Dans ce journal il y a de bons souvenirs, des mauvais aussi, et des questionnements de toutes sortes, existentiels, personnels, philosophiques. J’imagine ce journal comme une pièce intime dans les parois de nos cerveaux. Il y est des souvenirs qu’on veut garder, mettre en valeur, et d’autres qu’on préfère oublier.

+33 5 59 54 60 80 Mairie d'Urrugne – Service Culture Christina Manolagas

