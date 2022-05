Exposition de Christiane RELAVE

Exposition de Christiane RELAVE, 13 juillet 2022, . Exposition de Christiane RELAVE

2022-07-13 – 2022-07-25 EUR L’association G.E.M. et sa section “Arts plastiques” vous propose des expositions tout au long de la saison. Christiane RELAVE travaille la peinture à l’huile sur une toile de lin ou parfois sur bois. Ses premiers tableaux sont figuratifs, puis au fil du temps elle change de style et passe à l’abstrait. L’association G.E.M. et sa section “Arts plastiques” vous propose des expositions tout au long de la saison. L’association G.E.M. et sa section “Arts plastiques” vous propose des expositions tout au long de la saison. Christiane RELAVE travaille la peinture à l’huile sur une toile de lin ou parfois sur bois. Ses premiers tableaux sont figuratifs, puis au fil du temps elle change de style et passe à l’abstrait. Crédit photo : Photo H.M. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville