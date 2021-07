Beaucaire Maison du Tourisme et du Patrimoine Beaucaire, Gard Exposition de Christiane Chamand-Debenest « La métamorphose du regard » Maison du Tourisme et du Patrimoine Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Gard

Exposition de Christiane Chamand-Debenest « La métamorphose du regard » Maison du Tourisme et du Patrimoine, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Beaucaire. Exposition de Christiane Chamand-Debenest « La métamorphose du regard »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Tourisme et du Patrimoine

Vivre, c’est communiquer, c’est aussi communier avec le monde qui porte, pour Christiane Chamand-Debenest, la marque d’une éternité et d’un absolu vers lequel elle aspire. « Vibrer à la vie qui nous entoure, c’est aussi la partager, et malgré les maux du monde, il y a aussi les beaux du monde. Alors j’essaie de le clamer avec des mots, des couleurs, des formes, des musiques intérieures ou accompagnatrices et, ainsi les visions se transforment. Il y a une métamorphose du regard qui part du simple croquis sur le vif, auquel des couleurs s’ajoutent, qui ensuite en atelier, avec des techniques différentes se transforme peu à peu jusqu’à l’abstraction. Ce jeu peut aussi, parfois être inversé. Je vous invite donc sur ce chemin qui est pour moi un merci à la vie. J’espère que vous accepterez comme cela vous chante, et, peut-être, qu’il vous enchantera ». Vivre, c’est communiquer, c’est aussi communier avec le monde qui porte, pour Christiane Chamand-Debenest, la marque d’une éternité et d’un absolu vers lequel elle aspire. Maison du Tourisme et du Patrimoine 8 rue Victor Hugo, 30300 Beaucaire Beaucaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucaire, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison du Tourisme et du Patrimoine Adresse 8 rue Victor Hugo, 30300 Beaucaire Ville Beaucaire lieuville Maison du Tourisme et du Patrimoine Beaucaire