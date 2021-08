Exposition de Christian Téton Sens, 1 septembre 2021, Sens.

Exposition de Christian Téton 2021-09-01 – 2021-09-30 Office de Tourisme 6 Rue du General Leclerc

Sens Yonne

EUR L’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais accueille ce mois de septembre en vitrine les oeuvres de Christian Téton.

Ce retraité passionné de nature et de travaux manuels a combiné ses deux passions dans ses oeuvres, insolites et originales.

L’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais accueille ce mois de septembre en vitrine les oeuvres de Christian Téton.

Ce retraité passionné de nature et de travaux manuels a combiné ses deux passions dans ses oeuvres, insolites et originales.

dernière mise à jour : 2021-08-20 par