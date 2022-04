Exposition de Christian Laloux Pléneuf-Val-André, 22 août 2022, Pléneuf-Val-André.

2022-08-22 10:00:00 – 2022-08-28 19:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Peinture acrylique

Ayant passé toute son enfance à Pléneuf-Val-André, et encore aujourd’hui, Christian Laloux est fasciné par ses falaises grandioses et les paysages sauvages qu’offre la station balnéaire. Sa peinture puise son énergie et sa force dans les couleurs des peintres fauves. Son exposition “Dames de la côte” est née de ses longues promenades sur la digue à admirer les magnifiques villas qui font le charme de la station.

christian@a-demeure.com +33 6 99 20 62 80

