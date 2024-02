Exposition de Chris Carolina Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 22 avril 2024.

Exposition de Chris Carolina Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Chris Carolina, photographe de mode durant de nombreuses années, se consacre désormais à son autre passion la peinture. Ses œuvres révèlent son goût pour la composition, une harmonie des couleurs et la mise en valeur de la beauté féminine. Il place la femme au centre de ses réflexions, de ses créations et de sa sensibilité artistique. En résulte une peinture vivante, esthétique, fruit d’une passion débordante et enivrante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

