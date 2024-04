Exposition de Chloé Poizat “Sous l’écorce des pierres” Centre des Arts André Malraux Douarnenez, samedi 13 avril 2024.

Exposition de Chloé Poizat “Sous l’écorce des pierres” Centre des Arts André Malraux Douarnenez Finistère

SOUS L’ÉCORCE DES PIERRES

“J’ai pensé cette exposition comme une rêverie fragmentaire prenant pour point de départ la naissance de l’univers et de la vie sur Terre. J’ai alors rassemblé des œuvres préexistantes et d’autres crées spécialement, y ajoutant quelques cailloux et fossiles collectés au fil des ans, fait quelques clins d’œil aux pierres de Roger Caillois et à l’Australopithèque tenant dans sa main le galet de Makapansgat. Je me suis aussi replongée dans un livre de mon enfance, Ce monde où nous vivons, pour réaliser en partie la vidéo intitulée Le Ferment, sorte d’hommage incomplet à ce livre qui est peut-être au fondement de mon travail.” Chloé Poizat

Rencontre avec l’artiste le samedi 13 avril à 16h.

Vernissage le samedi 13 avril à 18h

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h .

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

