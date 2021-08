Saint-Ciers-d'Abzac Commune de Saint-Ciers-d'Abzac Gironde, Saint-Ciers-d'Abzac Exposition de chasubles liturgiques anciennes et visite de l’église Commune de Saint-Ciers-d’Abzac Saint-Ciers-d'Abzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Ciers-d'Abzac

Exposition de chasubles liturgiques anciennes et visite de l’église Commune de Saint-Ciers-d’Abzac, 18 septembre 2021, Saint-Ciers-d'Abzac. Exposition de chasubles liturgiques anciennes et visite de l’église

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commune de Saint-Ciers-d’Abzac Gratuit. Visite libre ou commentée (inscription sur place selon affluence).

Des fiches explicatives vous permettront de comprendre la signification des couleurs des chasubles. Un fond musical vous accompagnera tout au long de votre visite de l’église. Commune de Saint-Ciers-d’Abzac Bourg, 33910 Saint-Ciers-d’Abzac Saint-Ciers-d’Abzac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Ciers-d'Abzac Autres Lieu Commune de Saint-Ciers-d'Abzac Adresse Bourg, 33910 Saint-Ciers-d'Abzac Ville Saint-Ciers-d'Abzac lieuville Commune de Saint-Ciers-d'Abzac Saint-Ciers-d'Abzac