Exposition de Charlotte His

Exposition de Charlotte His, 5 novembre 2022, . Exposition de Charlotte His

2022-11-05 – 2022-11-30 Du 05 au 30 novembre, venez découvrir les œuvres de Charlotte His !

Installée à Neuville sous Montreuil, l’artiste artisan réalise des collages, des techniques mixtes et des peintures. Du 05 au 30 novembre, venez découvrir les œuvres de Charlotte His !

Installée à Neuville sous Montreuil, l’artiste artisan réalise des collages, des techniques mixtes et des peintures. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville