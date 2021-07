Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Exposition de Charlotte Begard Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Exposition de Charlotte Begard Baume-les-Dames, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Baume-les-Dames. Exposition de Charlotte Begard 2021-07-09 – 2021-07-11

Baume-les-Dames Doubs Baume-les-Dames Rendez-vous de 15h00 à 19h00 pour découvrir l’exposition des photographies de l’artiste Charlotte Begard à la Maison des Ateliers, Faubourg d’Anroz à Baume-les-Dames. clous.nuages@gmail.com http://alamaisondesateliers.com/ Rendez-vous de 15h00 à 19h00 pour découvrir l’exposition des photographies de l’artiste Charlotte Begard à la Maison des Ateliers, Faubourg d’Anroz à Baume-les-Dames. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Ville Baume-les-Dames lieuville 47.35268#6.36176