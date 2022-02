EXPOSITION DE CHARLELIE COUTURE À L’ESPACE LOUIS FEUILLADE DE LUNEL Lunel, 26 février 2022, Lunel.

EXPOSITION DE CHARLELIE COUTURE À L’ESPACE LOUIS FEUILLADE DE LUNEL Lunel

L’exposition « peintures, objets, œuvres choisies » de CharlElie Couture aura lieu du 26 février au 9 avril 2022 à l’Espace Louis Feuillade de Lunel.

Le chanteur-écrivain-peintre-photographe-designer-poète CharlElie Couture posera ses valises à Lunel pour

partager avec le public toute l’étendue de son talent. L’exposition « Peintures, Objets, Œuvres choisies » est une sélection parmi ses créations qui montre la grande diversité de son inspiration. La poésie visuelle et ses techniques sont très variées. Bas-reliefs en bois, objets surréalistes, peintures montrent un savoir-faire maîtrisé quel que soit la méthode qu’il aborde pour exprimer ce qu’il a en lui. Le mot n’est jamais très loin, souvent en décalage. CharlElie trompe les évidences, tout en explorant une grande variété de mode de narration. Il assemble des bouts des bois, ou des éléments disparates, il peint sur des surfaces fragiles / légères, sur du papier, sur des rideaux de douche ou des

toiles tendue pour créer une poésie visuelle. On a le sentiment que ce qu’il veut nous dire est toujours inscrit en filigrane entre l’apparence des choses. Jeu d’esprit dans l’espace, quand la matière et la lumière s’entremêlent dans l’absolu.

Une démarche globale que l’artiste nomme « multisme ». CharlElie Couture est un artiste qui se définit lui-même comme pluridisciplinaire. « J’ai choisi de ne pas choisir », dit-il. Si la société contemporaine exalte la spécialisation comme on réduit le spectre de nos prospectives, au contraire j’ai depuis quarante ans à travers la Littérature, la Musique ou les Arts visuels, accepté l’idée d’être engagé dans tout ce que je fais comme un triathlète qui se donne autant dans l’eau, sur sa bicyclette ou en quand il court …». Ainsi, l’exposition s’accompagne d’un concert le 8 avril 2022.

Vernissage le 25 février 2022 à 19h.

Entrée libre et gratuite.

Informations : 04 67 87 83 69

