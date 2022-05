Exposition de Charga, Jean-François Hamoury et Mia Amiaud

2022-09-05 10:00:00 – 2022-09-11 19:00:00 Peinture, Sculpture

Une exposition collective représentant 3 artistes aux styles et aux techniques différents. Charga réalise des peintures àl'acrylique sur des thèmes comme la déconstruction ou encore le cubisme. Jean-François Hamoury est lui-aussi peintre, il utilise l'huile avec des créations issues du monde fantastique. Pour finir, Mia Amiaud nous présente des sculptures réalistes en terre cuite et en bronze.

