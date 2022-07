EXPOSITION DE CHANTAL GERARD « NATURE ET VISAGES DU MONDE »

EXPOSITION DE CHANTAL GERARD « NATURE ET VISAGES DU MONDE », 12 juillet 2022, . EXPOSITION DE CHANTAL GERARD « NATURE ET VISAGES DU MONDE »



2022-07-12 13:30:00 – 2022-08-27 17:30:00 Artiste peintre locale et autodidacte, Chantal Gérard présente ses dernières créations. MEDIATHEQUE DE CONTREXEVILLE dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville