Beauzelle Salle de Barricou Beauzelle, Haute-Garonne Exposition de champignons – Dimanche 14 novembre Salle de Barricou Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Exposition de champignons – Dimanche 14 novembre Salle de Barricou, 14 novembre 2021, Beauzelle. Exposition de champignons – Dimanche 14 novembre

le dimanche 14 novembre à Salle de Barricou

La section FJEPS mycologie organise une expo-vente le dimanche 14 novembre à la salle Barricou, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masques obligatoires Entrée gratuite

Renseignements

Organisé par la section FJEPS mycologie Salle de Barricou 6 Rue de la Rhune, 31700 Blagnac Beauzelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T12:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Salle de Barricou Adresse 6 Rue de la Rhune, 31700 Blagnac Ville Beauzelle lieuville Salle de Barricou Beauzelle