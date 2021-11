Exposition de céramiques Veules-les-Roses, 4 décembre 2021, Veules-les-Roses.

Exposition de céramiques Veules-les-Roses

2021-12-04 14:30:00 – 2022-01-09 18:30:00

Veules-les-Roses 76980

“Etoiles de mer – Etoiles de terre”

Des dizaines d’étoiles en terre cuite émaillée pour décorer vos fêtes. En plus, des créations en grés, porcelaine et faïences de Pascale et Michel Robakowski.

mic.robakowski@orange.fr +33 6 40 55 54 20

Veules-les-Roses

dernière mise à jour : 2021-10-28 par