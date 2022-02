Exposition de céramiques « Terre en vue ! » Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Exposition de céramiques « Terre en vue ! » Veules-les-Roses, 26 mars 2022, Veules-les-Roses. Exposition de céramiques « Terre en vue ! » Place des Écossais AtelieRoba Veules-les-Roses

2022-03-26 11:00:00 – 2022-03-27 12:30:00 Place des Écossais AtelieRoba

Veules-les-Roses Seine-Maritime Veules-les-Roses Exposition des nouvelles créations céramiques de Pascale Robakowski, ouverture de la saison 2022.

