Exposition de céramiques pour le jardin, en grès (cuisson 1260°C): Nichoirs, baignoires et mangeoires à oiseaux… Cache pots, jardinières, jardins miniatures… Décorations: mobiles, boules, totem…

Entrée libre

Exposition de céramiques pour le jardin Le jardin de Caroline 35 allée des Princes 95440 Écouen Écouen Val-d’Oise

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

