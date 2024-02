Exposition de céramiques ornementales les Ateliers de Couturas Treignac, vendredi 15 mars 2024.

Magali Mas, potière depuis 20 ans, récemment installée en Corrèze

« je me suis orientée depuis une dizaine d’années vers la céramique ornementale.

Pour vous présenter mon travail, je dois vous dire que je suis passionnée de plantes, de jardin et de Nature et que ma céramique en est l’expression ;

De la poésie de la nature j’en fais des bijoux de jardin, jarres, fontaines, pots de fleurs, vasques, mangeoires, nichoirs, carillons, tabourets, totems, sculptures, … tout y passe !

Je travaille en collaboration avec mon mari, avec un grès roux façon vernissé (engobe de porcelaine gravé et peint aux différents oxydes), nous cuisons au gaz, en mono cuisson et le plus souvent en réduction.

Nous utilisons différentes techniques selon les pièces et les besoins tour à cordes, tournage, colombins, plaques ou modelage ».

Mardi-Mercredi-Vendredi 9h-12h 14h-18h

Samedi 10h-12h 14h-16h .

Médiathèque avenue du Général De Gaulle

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine benoit.lelievre@ccv2m.fr

