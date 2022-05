Exposition de céramiques Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Rendez-vous à la salle des colonnes de la mairie de Nogent-le-Rotrou pour découvrir une exposition de céramique et fêter les 21 ans de l'association La Terre qui Chante. Le vernissage est prévu le jeudi 26 mai à 11h.

