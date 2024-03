Exposition de céramiques Capes, épées et triangulations Place Fouragnan Sadirac, vendredi 15 mars 2024.

Le choix des pièces exposées à la Maison de la Poterie de Sadirac s’est fait à partir de dessins réalisés à l’encre de Chine en 2006. En 2015, j’ai retravaillé le graphisme de ces encres pendant quelques mois, avec du papier, une paire de ciseaux, un cutter et de la colle, pour en faire des figures . En les observant, j’ai cherché à écrire une possibilité de récit. . Les pièces utilitaires de Christophe de Bellefroid sont le résultat d’une rencontre entre des formes modelées en grès et la recherche d’un langage graphique principalement réalisé au pinceau. Le vernissage aura lieu le 15 mars en présence de Christophe de Bellefroid, de Monsieur le Maire, des élus, et des membres de l’AGAP. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 14:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Place Fouragnan Maison de la Poterie

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine museepoterie@sadirac.fr

